В Крыму арестовали призывника, который издевался над сослуживцами

Военнослужащий систематически издевался над несколькими сослуживцами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму арестовали военнослужащего, который издевался над сослуживцами. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

По данным следствия, военнослужащий, желая показать свое превосходство, периодически бил четырех своих сослуживцев. Претензии солдата к армейским товарищам были связаны в том числе и с национальными признаками.

- Находясь в казарме и действуя умышленно, в присутствии военнослужащих по призыву, применил насилие к сослуживцу, а также высказался в его адрес оскорблениями, направленными на унижение достоинства по признакам национальности, - отметили в пресс-службе военного суда.

Призывник подозревается в совершении пяти преступлений по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», а также по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Следствие по делу еще не завершено. На данный момент суд заключил скандалиста под стражу до 26 февраля.

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