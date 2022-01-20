В Симферополе начали убирать новогодние украшения

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе приступили к демонтажу новогодних украшений. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продлятся до конца января.

- Начиная с сегодняшнего дня, специалистами МБУ «Горсвет» будет проводится демонтаж иллюминации на деревьях и столбах городских улиц, а также световых конструкций и инсталляций, - отметили в пресс-службе мэрии.

Убирать новогодние украшения начали сегодня. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу, 22 января, в центре столицы Крыма начнут разбирать главную городскую елку.

Из-за большого объема работ, убрать всю новогоднюю атрибутику в Симферополе планируется до 30 января. Украшения отправят на хранение до следующих праздников.

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