Появилось видео красивого рассвета над Ялтой в январе

Рассвет в Крымских горах. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымские горы в снежном наряде обретают особую красоту. Особенно чудные пейзажи можно увидеть над Ялтой, где возвышается Ай-Петри – горное плато и вершина, напоминающая обломанными зубьями средневековый замок.

Самое лучшее время для получения эстетического удовольствия – раннее утро, когда в небе встречается Солнце и Луна.

Житель Ялты Андрей Бачурин постоянно радует своих подписчиков атмосферными видео и фото, которые сделаны в горах возле популярной у туристов канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри».

Но «канатка» - это метеозависимый транспорт, поэтому в ненастье не работает. Нужно отметить, что на плато Ай-Петри температура воздуха градусов на 7 ниже, чем на побережье в Ялте.

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