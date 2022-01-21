Крым возглавил топ-10 популярных направлений для гурманов-путешественников

В Крыму туристам по душе рыбные блюда. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Cтало известно, где в России можно побаловать себя вкусными завтраками и обедами.

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, проведя опрос в соцсетях, выяснили, что кухня Крыма и Северного Кавказа лидирует в рейтинге самых популярных у путешественников.

- Попробовать местную рыбу, включая жареную барабульку, а также караимские кибины и другие блюда на Крымский полуостров приезжает 25 процентов туристов, - отметили специалисты.

Чуть меньше гурманов отдают должное шашлыками, домашним сыром и прочими яствами Северного Кавказа.

Топ-10 популярных направлений для гурманов-путешественников (в процентах от принявших в опросе):

Крым - 25

Северный Кавказ - 23

Татарстан - 15

Башкирия - 7.5

Краснодарский край - 7.5

Приморский край - 7.5

Мурманская область - 5

Калмыкия - 5

Карелия - 2.5

Алтай и Алтайский край - 2.5

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