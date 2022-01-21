Крым возглавил топ-10 популярных направлений для гурманов-путешественников

В Крыму туристам по душе рыбные блюда.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Cтало известно, где в России можно побаловать себя вкусными завтраками и обедами.
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, проведя опрос в соцсетях, выяснили, что кухня Крыма и Северного Кавказа лидирует в рейтинге самых популярных у путешественников.
- Попробовать местную рыбу, включая жареную барабульку, а также караимские кибины и другие блюда на Крымский полуостров приезжает 25 процентов туристов, - отметили специалисты.
Чуть меньше гурманов отдают должное шашлыками, домашним сыром и прочими яствами Северного Кавказа.
Топ-10 популярных направлений для гурманов-путешественников (в процентах от принявших в опросе):
Крым - 25
Северный Кавказ - 23
Татарстан - 15
Башкирия - 7.5
Краснодарский край - 7.5
Приморский край - 7.5
Мурманская область - 5
Калмыкия - 5
Карелия - 2.5
Алтай и Алтайский край - 2.5
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