Некоторые улицы Симферополя и Алушты остались без воды 21 января

Воды по некоторым адресам не будет до вечера Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Часть крымчан осталась без воды 21 января. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», в пятницу по некоторым адресам техники ремонтируют водопроводные сети.

Так, в Симферополе до 20.00 в связи с повреждением на канализационном коллекторе на улице Киевская будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Ростовская, улица Никанорова, улица Железнодорожная, улица Киевская 137-173 (нечетная сторона) 100-142 (четная сторона), а также прилегающие улицы и переулки.

В Алуште из-за плановых ремонтных работ до 14.00 без воды остались жители таких адресов: улица Ленина, улица Красноармейская, улица Таврическая, улица Пионерская, улица Пограничная, улица Кипарисная, улица Лесная, улица Коллективная, переулок Пограничный, переулок Овражный, переулок Спортивный, переулок Пищевой, переулок Ревкомовский, переулок Заводской.

Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе 21 января частично отключат электричество. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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