Силовики рассказали, были ли обнаружены взрывные устройства в школах Симферополя

Утром 21 января сотрудники больше десяти школ в Симферополе получили письма о минировании Фото: Иван МАКЕЕВ

После сообщений о минировании в школах Симферополя сотрудники Росгвардии не нашли взрывных веществ в нескольких школах. Как сообщил КП-Крым осведомленный источник, проверки в других учебных заведения продолжается.

- Несколько школ уже проверили. В остальных еще работают наши сотрудники, - ответили в Росгвардии.

Напомним, утром 21 января сотрудники больше десяти школ в Симферополе получили письма о минировании на электронную почту. Из учебных учреждений экстренно эвакуировали всех обучающихся. На местах продолжают работают оперативные службы и правоохранительные органы. Занятия во всех школах города сегодня отменили.

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