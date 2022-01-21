Паромная переправа в Севастополе приостановила работу из-за ремонта причала

Фото: Гусева Евгения

В Севастополе приостановила работу паромная переправа по направлению Северная – Артбухта. Как сообщили в пресс-службе севастопольского морского порта, это связано с ремонтом причала.

- Паром линии Северная - Артбухта не работает ввиду ремонта причала на Северной (стороне города), - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что непосредственно рейд севастопольской бухты остается открытым. Пассажирские катера будут ходить по расписанию, однако паромная переправа приостановлена.

Напомним, на линии Северная – Артбухта в Севастополе курсирует два парома, один из которых на данный момент находится на ремонте.

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