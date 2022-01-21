Аэропорт «Симферополь» отмечает 86 год со дня основания

Аэропорт "Симферополь" отмечает 86 день рождения. Фото: пресс-служба аэропорта

Международный аэропорт «Симферополь» 21 января отмечает 86 лет с момента основания. Главная воздушная гавань Крыма была учреждена в 1936 году и является одной из старейших среди действующих в России.

- Аэропорт Симферополь всегда входил в число лучших в стране. После воссоединения Крыма с Россией он переживает новый этап бурного развития, - цитирует Крымская газета пресс-службу аэропорта.

Напомним, в 2021 году аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное количество пассажиров - в республику прибыло 6,8 миллиона туристов. Первый рекордный пассажиропоток в постсоветский период был зафиксирован еще в 2016 году - тогда в столичный город прибыло 5,2 миллиона человек.

С 2014 года аэровокзальная площадь выросла в семь раз, а в 2018 году был открыт новый терминал аэропорта, который принял первого пассажира 16 апреля того же года.

Кроме того, в ноябре прошлого года аэропорт «Симферополь» был признан лучшим в России в области транспортной безопасности. Почетное место было присвоено на основании экспертного совета премии.

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