В МЧС предупредили крымчан о мокром снеге и штормовом ветре

В Крыму объявили штормовое предупреждение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Крым обрушится снег и штормовой ветер. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сегодня, 21 января, в регионе ожидается существенное ухудшение погодных условий.

- В южных, центральных районах и в горах сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Крымчан предупредили об угрозе падения рекламных щитов и слабо-укрепленных конструкций.

В пресс-службе МЧС по Республике Крым просят жителей региона соблюдать меры предосторожности - из-за непогоды велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

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