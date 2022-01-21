В крымском поселке Героевское газ получили 130 абонентов

Пуск природного газа для 130 абонентов состоялся в крымском поселке Героевское. Фото: Сергей Аксенов/telegram

В крымском поселке Героевское состоялось знаковое для его жителей событие - пуск природного газа для 130 абонентов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Это первый этап газификации. Планируется, что в июне 2022 года весь населенный пункт будет обеспечен природным газом, - уточнил глава РК.

Напомним, в прошлом году в Крыму обеспечили газом три села Бахчисарайского района. Порядка 720 человек получили возможность завести голубое топливо в свои дома.

Ранее сообщалось, что бесплатную газификацию домовладений в Крыму доверили банкам. Кредитная ставка для населения составит 3%.

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