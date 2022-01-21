Крымчанину грозит 3 года колонии из-за куста конопли в рабочей мастерской

Нарушителя вычислили и завели на него уголовное дело. Фото: МВД по РК

Жителю Симферопольского района грозит до 3 лет колонии за хранение дикорастущего куста конопли у себя в мастерской, сообщили в пресс-службе МВД по РК, пишет КИА.

Мужчина приметил растение на улице и решил его оставить для личного употребления, не помышляя о продаже.

- Сотрудники полиции установили, что 56-летний житель Симферопольского района, арендуя помещение под ремонт мобильных телефонов, хранил наркотическое средство «марихуана» у себя на работе, - уточнили в пресс-службе.

На него завели уголовное дело, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала крупного наркодилера, который выращивал и продавал марихуану. На него завели уголовное дело.

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