Систему обеззараживания воды на очистных сооружениях построят в Керчи до 2023 года

В Керчи до конца 2023 года построят систему обеззараживания воды на очистных сооружениях. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 21 января с рабочим визитом посетил водоочистные сооружения в Керчи и пообщался с сотрудниками предприятия.

- Глава Крыма, в рамках выезда по Керчи, заехал на наши очистные сооружения, чтобы посмотреть, в каком режиме работают сооружения, как обеспечены сотрудники предприятия, в том числе материально-техническом, - приводит «Крым 24» слова гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика.

К началу 2023 года ныне действующая классическая схема очистки воды перестанет работать - в городе планируют запустить тракт подачи воды. Необходимость останется только в обеззараживании артезианской воды перед ее подачей населению.

Напомним, 21 января в крымском поселке Героевское газ получили 130 абонентов. Но это только первый этап газификации. По планам, в июне 2022 года весь населенный пункт будет обеспечен природным газом.

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