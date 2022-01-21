Прокуратура начала проверку смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Джанкое

В микроавтобусе находились 5 пассажиров, один из которых скончался. Фото: /epp.genproc.gov.ru

Крымская прокуратура организовала проверку ДТП с участием микроавтобуса в Джанкое, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, утром 21 января автодороге «Джанкой-Феодосия» водитель автомобиля «Меrcedes» выехал на встречку и, не справившись с управлением, вылетел на обочину, врезавшись в дерево. Четверо пассажиров и водитель оказались на больничных койках с травмами, еще один пассажир, к сожалению, скончался.

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержанию дорог в зимний период, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.

Напомним, сегодня утром, 21 января, крымские спасатели ликвидировали еще две авари. Три человека пострадали после ДТП в Джанкойском районе, еще одно произошло в Белогорском районе, где беременная женщина оказалась заложницей покореженного автомобиля.

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