Первый робот-ассистент в Крыму начнет помогать хирургам

Оборудование производится компанией из Германии. Фото: пресс-служба КФУ

Клиника Крымского федерального университета приобрела первого роботизированного ассистента для проведения операций, сообщили в пресс-службе КФУ. Новая система теперь будет работать в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки.

Напомним, в октябре 2021 года в Крыму была проведена первая пробная операция с помощью роботизированного ассистента. Все прошло успешно, поэтому технику решили купить для дальнейшего использования. Уточняется, что это первая хирургическая робот-ассистированная система в Крыму и третья в России.

- Наконец-то в Крыму появился первый роботизированный ассистент. Система предоставляет хирургу длительно стабильное изображение даже в экстремальных положениях эндоскопа, - приводит пресс-служба слова главного врача КММЦ Святителя Луки КФУ имени В. И. Вернадского Сергея Еременко.

Он пояснил, что модуль предстоит еще адаптировать к операционной, но первые операции уже начали проводить. Теперь, благодаря новой технике, медики смогут снизить риск послеоперационных осложнений, а также ускорить этап восстановления пациента. Кроме того, время операций теперь сократится на 30%.

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