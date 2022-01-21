В Ялте мошенник обманул дольщиков на 14 миллионов рублей при строительстве дома

В Крыму полицейские пресекли мошенничество при долевом строительстве многоквартирного дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ялте предприниматель-мошенник переоформил на третье лицо шесть квартир граждан, которым строил многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В июле 2017 года люди, которые участвовали в долевом строительстве, вкладывая в это свои средства, потеряли в общей сумме 14 миллионов рублей.

- Судом в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственным отделом УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 4 статье 159 УК РФ, - говорится в сообщении.

Сейчас выясняют остальные факты «строительных работ» данного предпринимателя. В будущем ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Севастополе опекунша-мошенница пыталась отобрать часть наследства у племянницы. Женщина хотела оставить большую часть добра родной дочери.

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