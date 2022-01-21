Симферополь расчищают от снега 270 дворников

Грязь и слякоть остались после недавнего снегопада в крымской столице. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Белый и пушистый снег, который еще недавно радовал своим видом жителей Симферополя, постепенно превращается в слякоть и грязь. Убирают остатки зимнего волшебства 270 дворников, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Тем не менее дороги столичного города все еще скованы коркой льда. Чтобы снизить риск возникновения новых ДТП на скользких дорогах, покрытие обрабатывают противогололедным реагентом.

Сегодня в дневную смену задействовано 270 дворников. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- В связи с недавним ухудшением погодных условий, сотрудниками учреждения в усиленном режиме продолжаются мероприятия по очистке дворов, улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта и обработке дорог противогололедным материалом. Работы ведутся круглосуточно, - цитирует пресс-служба директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Он подчеркнул, что все работы проводятся в первую очередь для безопасности водителей и пешеходов.

Напомним, количество ДТП на крымских дорогах за последние дни значительно возросло. Только за сегодня, 21 января, произошли три крупных аварии: в Джанкое водитель вылетел на обочину и врезался в дерево, еще один автомобиль превратился в груду металла недалеко от села Вольное, а в Белогорском районе Крыма из покореженного авто беременной женщине помогали выбраться спасатели.

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