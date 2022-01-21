Компания МТС повысит тарифы для крымчан на 10%

У крымчан повысятся цены на услуги МТС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму, как и по всей территории России, компания МТС изменит условия тарифов. В частности, стоимость на некоторые услуги с 24 января возрастет. Обо всех изменениях пользователей проинформируют посредством смс.

- Повышается на базовых условиях на 10%. Повышается базовая тарификация. По услуге «СуперБИТ» с 24 января цена изменится с 300 на 340. Изменяется стоимость на опции Интернет-Mini и другие. Меняются все тарифные планы, - цитирует «Крым 24» сообщение компании.

На официальном сайте МТС для пользователей размещена информация касательно причин изменения цен. Среди прочего в эксплуатацию вводят новые базовые станции, что позволит сделать связь более доступной. Кроме того, время от времени возникает необходимость в замене старого оборудования. К сожалению, на сегодняшний день сети всех операторов строятся в основном на зарубежном оборудовании, альтернативы которому пока нет. Цены на такое оборудование постоянно растут из-за увеличения стоимости доставки и изменений курсов валют.

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