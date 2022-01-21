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Общество21 января 2022 13:46

В школах Крыма мины не обнаружили

Проверки учебных заведений продолжаются
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Школьников отпустили с занятий

Школьников отпустили с занятий

Фото: Иван ВИСЛОВ

В школах Крыма, которые 21 января получили сообщения о минировании, взрывчатых веществ не нашли. Проверки в зданиях образовательных учреждений продолжаются.

- По информации к данному часу ни одной мины не нашли, - подчеркнули КП- Крым в Минобразования РК. - Из-за сообщений были прерваны занятия в школах Симферополя, Керчи, Алушты, Бахчисарая, Феодосии и Судака.

В министерстве подчеркнули, что администрации школ действовали по инструкции и после сообщений о минировании провели эвакуацию учащихся, передали информацию правоохранителям.

Напомним, после сообщений о минировании администрация Симферополя приняла решение отменить занятия во всех школах города. Также эвакуация прошла в учебных корпусах Таврической академии Крымского федерального университета.

Сообщения о минировании всех городских школ поступили в администрации Керчи и Алушты. Аналогичные письма на электронные адреса получили учебные заведения Севастополя.

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