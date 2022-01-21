В Керчи наркодилер хранил гашиш в гипсе

В Керчи полицейские пресекли деятельность наркодилера. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи раскрыли наркодилера, который прятал гашиш в гипсе, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

У него нашли две картонные коробки, внутри которых хранились запрещенные вещества, упакованные в гипсовые шары. Тажке при нем были все необходимые приспособления для фасовки наркотиков - электронные весы, упаковочные материалы и так далее.

Мужчина купил наркотики в Московской области и приехал в Крым, чтобы заработать на их продаже, делая закладки по всему полуострову.

- Результаты экспертизы подтвердили, что в составе изъятых шариков общей массой более полутора килограммов содержится наркотическое средство растительного происхождения - гашиш. По подсчету экспертов, благодаря слаженным действиям сотрудников полиции во дворы и на улицы не попали свыше семи с половиной тысяч средне-разовых доз, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Подписывайтесь на канал «КП-Крым» в Telegram. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50