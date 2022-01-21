Сколько стоит самая дорогая квартира в аренду в Крыму

Цены на рынке посуточной аренды Крыма варьируются в зависимости от того, как близко недвижимость расположена к побережью Фото: Евгения ГУСЕВА

Самым дорогим городом Крыма с самыми высокими ценами на посуточную аренду квартир и загородного жилья стала Ялта, сообщил КП-Крым руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимость Артем Кромочкин.

По информации эксперта, за прошедший год ставки на аренду на 22% выросли в Севастополе с 1 800 рублей в сутки до 2 200 рублей, а загородных объектов - на 30,5% с 2 300 до 3 000 рублей.

- Цены на рынке посуточной аренды Крыма варьируются в зависимости от того, как близко недвижимость расположена к побережью. Однако и на самом побережье ставки аренды различаются. Например, курортные города и поселки на южном берегу Крыма такие, как Ялта, Гурзуф, Алупка и другие, считаются наиболее престижными среди курортных районов полуострова. Высокие цены на аренду здесь обусловлены не только сравнительно лучшей экологической обстановкой и доступностью моря, но и наличием множества культурных и природных достопримечательностей, - отметил Артем Кромочкин.

В тройке самых дорогих квартир в Крыму, доступных для краткосрочной аренды, по данным Авито Недвижимости, все объекты находятся в Ялте.

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