Симферополь и Курган свяжет прямой авиарейс

Фото: Обремченко Николай

Из Крыма в Зауралье можно будет добраться без пересадок. Как сообщили в пресс-службе правительства Курганской области, столицы регионов свяжет прямой рейс.

Уточняется, что самолеты авиакомпании «Nordwind Airlines» начнут летать в июне этого года из Симферополя в Курган и обратно. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – во вторник и в воскресенье. Длительность перелета составит 3 часа 40 минут.

- Продажу билетов планируется начать на этой неделе. Их стоимость авиакомпания устанавливает самостоятельно, минимальный тариф составит 4 тысячи рублей, средний – 8,5 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Некоторые категории граждан смогут летать в Курган и обратно по специальному тарифу. Например, молодые люди и девушки в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы и их сопровождающие, а также сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей группы. Воспользоваться льготным тарифом смогут и многодетные семьи. Цена билета по такому тарифу составит 3875 рублей в одну сторону.

Напомним, ранее добраться до столицы Зауралья из Симферополя было возможно только с пересадками - в Москве или в Екатеринбурге.

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