Крым вошел в тройку популярных направлений по программе туристического кешбэка

Отдых со скидкой на пляжный сезон не распространяется Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым вошел в тройку популярных направлений пятого этапа программы туристического кешбэка, который стартовал 18 января. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), курорты полуострова разделили третье место с горнолыжными турами.

По информации Минкурортов Крыма, свои предложения на сайте мирпутешествий.рф представили 207 крымских средств размещения, в том числе 37 санаториев.

- На сегодня число участников - средств размещения - выросло в 2,6 раза в сравнении с первым этапом программы. И количество вовлеченных в программу отелей и санаториев будет только расти, - уверен министр курортов Вадим Волченко.

Напомним, пятый этап туристического кешбэка на поездки внутри России касается покупок отдыха в период с 18 января до 30 апреля. Причем оплату нужно провести до 12 апреля и только зарегистрированной для участия в акции картой «МИР». Спустя несколько дней после оплаты на нее вернется 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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