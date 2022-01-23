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Общество23 января 2022 16:39

Где в Симферополе и Севастополе 24 января отключат электричество

Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Несколько часов горожане не смогут пользоваться электроприборами, потому что не будет света.

Несколько часов горожане не смогут пользоваться электроприборами, потому что не будет света.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно исчезнет свет, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где отключат свет в городе Симферополе

С 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 159-167 (нечет)

ул. Никанорова, 5

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3;

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет);

Садовые товарищества микрорайона Каменка: «Энергия», «Урожай», «Степное».

Где отключат свет в городе-герое Севастополе

с 8.00 до 16.00

ул. Новикова 51-д, 51-К, 51-В, 60-А

ул. Склонная 105,76,80,23,25,27,43-А,21-Б,39,47-69(нечет), 54-А,56-А,2-6(чет), 28-32(чет), 40,46,54-5,7-Б,3-В,5-15(нечет),19,21,29-37(нечет),41,45

пер. Фонтанный 48-А,22-Д,26-Б,22-Б,26-А,28-А,11/3,11-Д,27,31-39(нечет),18-Г,18-Д,11-К,13

ул. Альминская 5-А,15,19

ул. Шелковичная 28;

Балаклавское шоссе (фонари, камера слежения)

ул. Клубная 2-8(чет),15-А,1-9(нечет),15

ул. Неглинная 2-12(чет),5-А,9-А,1-11(нечет)

ул. Междурядная (1 отд. Золотая балка, общежитие)

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