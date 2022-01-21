Симферополь завалит снегом вечером 21 января

Город к ночи вновь накроет снегом. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В Симферополе 21 января после 18.00 ожидается понижение температуры, уже к утру город будет укрыт новым слоем снега. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, силы и средства МБУ «Город» готовы к борьбе с непогодой.

- Вчера мы получили сводку от МЧС - штормовое предупреждение. У нас сегодня обильные осадки с понижением температуры, дождь, переходящий в снег, что мы, в принципе, и наблюдаем. Температура хоть еще и плюсовая, в районе +2 градусов, но уже обильно выпадает снег, - сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

В городе дежурят семь экипажей, которые находятся на своих маршрутах - на улице Балаклавской, в районе улицы Леси Украинки, в районе Марьино и на других. К 20.00 на дороги столичного города выйдут 12 снегоуборочных машин, которые будут работать в час пик по десяти маршрутам (это порядка 200 улиц). Уже к утру работу продолжат 240 дворников - они будут расчищать тротуары и территории остановок общественного транспорта.

Напомним, в МЧС крымчан предупредили о мокром снеге и штормовом ветре 21 января. В южных, центральных районах полуострова и в горах возможны сильные осадки.

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