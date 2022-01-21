Алупка на несколько часов останется без света

Без света останутся 15 улиц Алупки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Центральная часть Алупки останется без света на пять часов. Электричества не будет в ночь с 22 на 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялтинского городского округа.

- В ночь с субботы 22 января на воскресенье 23 января с 00.00 до 05.00 в центральной части Алупки будет приостановлена подача электроэнергии в связи с заменой разъединителя на подстанции, - говорится в сообщении.

Без электричества в Алупке останутся следующие улицы: Западная, Нагорная, Красногвардейская, Щепкина, Сурикова, Ульяновых, Ленина, Изергина, Революции, Калинина, Ялтинская, Кузериных, Павла Асаулюка, а также участки Севастопольского и Южнобережного шоссе.

Отмечается, что ремонт будет проводить бригада Ялтинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

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