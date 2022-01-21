Полицейские спасли жительницу Ялты от суицида

Женщина стояла на балконе многоэтажки Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники патрульно-постовой службы в Ялте спасли женщину от необдуманного поступка. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, сообщение о женщине, стоящей на выступе балкона, поступило в дежурную часть.

Оперативный дежурный отправил на место сотрудников ялтинской ППС. Женщина находилась на седьмом этаже.

- Чтобы иметь доступ к балкону, полицейским пришлось вскрыть входную дверь квартиры. Патрульные, подойдя ближе, смогли уговорить находящуюся в стрессовом состоянии женщину не совершать необдуманного поступка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что жительнице Ялты 31 год. После беседы с женщиной сотрудники полиции передали ее бригаде скорой помощи, которая дежурила под окнами.

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