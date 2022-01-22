Что произошло за ночь 22 января: украинский олигарх продал титановый бизнес в Крыму

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» продали. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 22 января 2022 года. На заводе в Армянске, который является крупнейшим в странах СНГ производителем диоксида титана, серной кислоты и сырья для строительной индустрии, сменился собственник.

Полицейские спасли жительницу Ялты. Опрометчивый поступок едва не стоил женщине жизни.

История с загадочным исчезновением в Крыму крановщика из Калининградской области получила неожиданное продолжение. Супруга Юрия Выгодянского уверена, что ее мужа просто не хотят искать.

В Керчи сообщили о минировании всех школ. Сообщение поступило на сайт городской администрации.

В Симферополе сорваны занятия в школах и Таврической академии КФУ. Волна сообщений о минировании в Крыму и Севастополе: последние данные на 21 января 2022.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50