Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 22 января 2022

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января в городе-герое Севастополе перебои с электроснабжением возникнут в селе Верхнесадовое. Отключение займет несколько часов. В Симферополе никаких плановых отключений электричества не будет. Но столица республики не застрахована от различных форс-мажоров, которые приведут к обесточиванию линий.

Где отключат электричество

с 9.00 до 14.00

с.Верхнесадовое: ул. Титова 2; пер. Братский 8-12,3-5; пер Серноводный 4-10; ул. Пирогова 2-22,1-9; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 16,24,29-В,29-Б,29-А,17-33;14; ул. Цибулько 2-12,1-9; ул. Севастопольская 2-36,35-Б,1-35;38,37-49;40-52;35-А; пер. Мирный 2-10.

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