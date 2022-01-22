В Крыму 22 января без воды останется часть Красноперекопска

В ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует иметь запас питьевой воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 января в городе Красноперекопске, которые расположен на севере Крымского полуострова, отключат воду в одном из районов.

- С 8.00 до 18.00, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения в городе Красноперекопске по адресу, 1 микрорайон дом №24, будет ограничено водоснабжение, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Отключение затронет также села Почетное и Пятихатка.

Причина перебоев - аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения.

Поэтому в компании «Вода Крыма» советуют иметь на случай «отключки» запас питьевой воды.

К сожалению, в регионе очень ветхие и ржавые водопроводные сети, которые постоянно рвутся, из-за чего теряется много воды.

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