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Общество22 января 2022 6:57

«В связи с погодными условиями и аварийной ситуацией»: В Севастополе просят не подходить близко к древней крепости Чембало

Исторический объект находится в Балаклаве
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Крепостью лучше полюбоваться издалека. Фото: Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Крепостью лучше полюбоваться издалека. Фото: Херсонес Таврический в Севастополе/VK

В Севастополе посещение крепости Чембало в Балаклаве временно невозможно в связи с погодными условиями и аварийной ситуацией, вызванной обрушением лесов на некоторых объектах. Вот такая новость появилась в соцсети.

- Памятник находится в неудовлетворительном состоянии, - говорится в сообщении от имени коллектива музея-заповедника «Херсонес Таврический». - Просим вас не подвергать свою жизнь опасности и временно воздержаться от посещения крепости Чембало!

Крепость Чембало, которая является памятником западноевропейского фортификационного искусства XIV XV веков, находится на землях современной Балаклавы, на вершине горы Кастрон, у входа в живописную бухту.

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