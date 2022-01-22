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Общество22 января 2022 8:13

В Крыму выявили 262 новых случая коронавирусной инфекции

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заболели 129 515 человек
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В регионе действует масочный режим.

В регионе действует масочный режим.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, что за минувшие сутки зафиксировано 262 случая ковида.

В общей сложности в регионе за время пандемии опасной хворью заболели 129 515 мужчин и женщин. Причем после новогодних каникул сотрудники лабораторий стали чаще получать положительные результаты, обследуя людей на новую коронавирусную инфекцию.

Есть и хорошая новость - количество выздоровевших за сутки составляет 259 человек. Всего медики сумели победить грозную болезнь в 120 909 случаях.

Летальных исходов за сутки - 10, всего ковид отнял жизни у 4 637 человек.

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