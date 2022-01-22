В Ялте появилась «снежная» схема работы общественного транспорта при плохой погоде

В Ялте появился особый «снежный» режим работы общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город счастья Ялта, как и весь Крымский полуостров во власти зимы, которая щедра на снег и гололедицу. Чиновники делают все, чтобы избежать транспортных коллапсов на дорогах.

- Ждем сильные осадки, гололедицу, усиление ветра, поэтому проработали с заместителями, сотрудниками транспортного отдела и перевозчиками особый «снежный» режим работы, - такой пост разместила в соцсети глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Мэр заявила, что нет и речи об отмене маршрутов:

- Да, есть особенности рельефа, но люди должны добраться домой!

Янина Павленко отметила, что в ненастье общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам, которые опубликованы на сайте администрации Ялты.

Пользователи соцсети живо прокомментировали новость: «Поддерживаем! Люди при любых погодных условиях должны доехать домой! В 10 и 11 микрорайоне, когда маршрутки из-за гололеда не могли подняться на крутую гору, общественный транспорт пускали по обводной дороге до жилых микрорайонов»; «Пожалуйста, включите в план мероприятий посыпку песком пешеходных зон. Убиться же можно!»; «Завезите песок на Суворовскую, а то убиться же можно пока до магазина спустишься!»

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