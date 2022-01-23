Погода на 23 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 3 градусов

В Симферополе выпало много снега. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Зима одаривает южный край ненастьем, которое состоит из нескольких «ингредиентов»: очень сильный снег, мокрый снег, гололедица, северо-восточный ветер 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется не выше +3°.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°, днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем воздух прогреется до +1°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +1…+1°, северный ветер 4-15 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Евпатории -1…+2°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Малооблачно.

В Керчи -1…+1°, северо-западный ветер 8-16 м/с. Пасмурно, осадки.

В Феодосии -2…0°, северный ветер 5-17 м/с. Пасмурно, осадки.

В Черноморском -3…0°, северо-западный ветер 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -4…+1°, скорость южного ветра 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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