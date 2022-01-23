Что произошло за ночь 23 января: Крымский полуостров завалило снегом

Январь в Крымских горах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 23 января 2022 года. С небес на Крым обрушились мегатонны снега.На полуострове очередная погодная аномалия.

Министр спорта Крыма очистила Керчь от матерного слова из трех букв. Ольга Торубарова закрасила нецензурную надпись на спортплощадке.

Крымчанин убил жену и спрятал ее тело в могиле на кладбище. Житель Симферопольского района обратился в полицию и заявил, что его супруга пропала.

В Ялте появилась «снежная» схема работы общественного транспорта при плохой погоде. На Южном берегу Крыма заявили о готовности к зимнему ненастью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50