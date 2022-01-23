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Общество23 января 2022 4:01

Что произошло за ночь 23 января: Крымский полуостров завалило снегом

Что произошло за ночь 23 января в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Январь в Крымских горах.

Январь в Крымских горах.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 23 января 2022 года. С небес на Крым обрушились мегатонны снега.На полуострове очередная погодная аномалия.

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