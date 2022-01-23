Из-за снегопада в Крыму объявили штормовое предупреждение

В воскресенье на полуострове ожидается резкое понижение температуры до 10 градусов мороза, Фото: "КП" Архив

Из-за сильного снегопада и непогоды в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко, горный серпантин на Ай-Петри пришлось перекрыть.

По данным гидрометцентра, в воскресенье на полуострове ожидается резкое понижение температуры до 10 градусов мороза, а в горах до минус 16, усиление ветра, гололедица и гололед. Виной всему – арктический холодный фронт.

- Ай-Петри перекрыт с обеих сторон (горные серпантины со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района) из-за сильного снегопада, - сообщил Лукашенко.

Расчистка от снега основных дорог началась в городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Феодосии, Ялте.

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