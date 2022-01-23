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Общество23 января 2022 7:35

За сутки в Крыму зарегистрировали 298 случаев коронавируса

Всего за весь период пандемии выявили 129 813 заболевших
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Количество выздоровевших за сутки составляет 188 человек

Количество выздоровевших за сутки составляет 188 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 298 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего за весь период пандемии выявили 129 813 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 585 человек, - отметили в ведомстве.

Количество выздоровевших за сутки составляет 188 человек, выздоровевших за весь период – 121 097.

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