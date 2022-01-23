От снега в Крыму очистили полторы тысячи километра дорог

Фото: Пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

Из-за обильного снегопада и метели сотрудникам ГУП РК «Крымавтодор» пришлось очистить и обработать от снега 1516 километров дорог, сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом пришлось израсходовать 2713 тонн противогололедного материала, привлечь 116 человек и 73 единицы специализированной техники.

- Мы продолжаем следить за изменениями погоды и ведем постоянный мониторинг ситуации на дорогах. Работы по очистке и обработке дорог ведутся в круглосуточном режиме. На Ангарском перевале работают 2 КДМ и один погрузчик, на Грушевском перевале 4 КДМ также с 1 погрузчиком, -отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В Алуште и Ялте было очищено 700 км дорожного покрытия, в Бахчисарае -262 км, в Белогорске -105 км, в Керчи - 45 км, в Саках- 344 км, в Судаке -60 км.