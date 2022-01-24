Погода на 24 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 1 градуса

В Симферополе снежно и морозно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 января на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов. Синоптики обещают, что в начале рабочей недели осадки постепенно ослабеют, ветер изменит направление на западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°; днем -1…-3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой снег. Гололедица. Ветер северный 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +1°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -2…0°, северо-западный ветер 2-11 м/с. Пасмурно.

В Евпатории -2…-1°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Керчи -2…0°, северо-западный ветер 8-16 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -3…-1°, северо-западный ветер 7-17 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Черноморском -2…-1°, северо-западный ветер 4-11 м/с. Пасмурно, снег.

В Джанкое -3…-1°, скорость северо-западного ветра 4-8 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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