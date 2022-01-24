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Общество24 января 2022 4:02

Что произошло за ночь 24 января: в Крымских горах травмировалось больше двадцати человек

Что произошло за ночь 24 января в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Фото; архив "КП"

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Фото; архив "КП"

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