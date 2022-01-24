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Общество24 января 2022 5:06

В Крыму под снегом цветут нарциссы: 5 атмосферных фото Никитского сада в январе 2022

Луковичные стойко переносят морозы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нарциссы зацвели в январе. Фото: Юрий Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Нарциссы зацвели в январе. Фото: Юрий Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма в Большой Ялте вслед за подснежниками, раскрыли бутоны особо ранние сорта нарциссов. Заботливая зима тут же приодела нежные растения в пушистое одеяние.

Цветы в снегу. Фото: Юрий Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Цветы в снегу. Фото: Юрий Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Белые ушаночки примерили смелые золотистые нарциссы. Пока держатся стойко. Удивительный январь в Никитском саду! – этот пост в соцсети проиллюстрирован фото смельчаков.

Восхитительные кадры - яркие, как солнышко цветы в белоснежных нарядах! Луковичные, как правило, без особых потерь переносят холода. И нам остается надеяться, что торопыжки не пострадают от мороза.

В Никитском саду хозяйничает зима. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Никитском саду хозяйничает зима. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Да, снежный покров придает Никитскому саду особое очарование.

ЮБК в январе 2022. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

ЮБК в январе 2022. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Восхитительно выглядят и строения, и дорожки, и растения.

Холодно и красиво. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Холодно и красиво. Фото: Светлана Плугатарь//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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