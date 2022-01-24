Из жизни ушел бывший футболист симферопольской «Таврии» Николай Гостев

Фото: Крымский Футбольный союз

На 83-м году жизни скончался легендарный крымский футболист Николай Гостев, сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза. Он был футболистом симферопольской «Таврии» с 1959 по 1969 годы, провел за клуб 255 матчей. Также являлся экс-президентом Крымского футбольного союза (КФС).

- На 83-м году жизни перестало биться сердце легенды крымского футбола и симферопольской «Таврии», Николая Тимофеевича Гостева, - говорится в сообщении.

С 1980 года Гостев 25 лет был руководителем Комитетом по физической культуре и спорту Автономной Республики Крым. В 2005 году стал гендиректором «Таврии», а в мае 2014 года - председателем республиканской Федерации футбола Крыма. Легендарный футболист стал заслуженным работником физической культуры и спорта Украины в 1995 году, а также заслуженным работником физической культуры и спорта Автономной Республики Крым в 2000 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался почетный гражданин Ялты Алексей Гуляницкий. Он был выдающимся музыкантом, прославленным дирижером и педагогом.

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