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Общество24 января 2022 6:43

Несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера 24 января

На сетях холодного водоснабжения проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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До вечера без воды остались жители нескольких улиц крымской столицы

До вечера без воды остались жители нескольких улиц крымской столицы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые улицы Симферополя 24 января остались без воды до вечера, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения на улице Бархатовой, 157 до 17.00 краны будут сухими по адресам: улица Связистов, улица Тарабукина, улица Винницкая, переулок Конечный, Телефонный спуск, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 24 января отключат электричество. До 17.00 энергетики будут выполнять плановые ремонтные работы трансформаторов и прочего оборудования. Без света на целый день останутся порядка 20 улиц.

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