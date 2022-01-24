На дороги Симферополя высыпали 35 тонн реагента в ночь на 24 января

В городе проводится регулярная уборка снега. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За последние дни Симферополь оказался под новым слоем снега, поэтому в городе продолжается активная уборка дорог и их обработка противогололедным материалом, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Круглосуточная работа по уборке снега и противогололедной обработке улично-дорожной сети продолжается в Симферополе, - говорится в сообщении.

Ночью на маршрутах в крымской столице работали 11 снегоуборочных машин МБУ «Город». Для обработки дорожного полотна было использовано около 35 тонн реагента. В дневную смену в городе будут работать семь спецмашин.

Напомним, накануне синоптики предупредили о злом циклоне, который вновь принесет резкое похолодание в Крым. В Симферополе 24 января обещают до -8 градусов мороза. На дорогах будет сохраняться гололедица.

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