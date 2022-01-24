На спуске с Ай-Петри застряли 150 автомобилей

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За прошедшие выходные на спуске с Ай-Петри застряли более 150 автомобилей. Затор образовался из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, сотрудники ведомства реагировали на сообщения о коллапсе на трассе Ай-Петри - Соколиное.

- В заторе оказались более 150 автомобилей, - уточнили в ведомстве.

На данный момент автодороги работают в обычном режиме. Сотрудники МЧС Крыма готовы ликвидировать последствия снегопада.

Напомним, накануне спасатели эвакуировали из снежных заносов более 30 автомобилей. В пробке под Судаком оказались в общей сложности 50 человек - 40 взрослых и 10 детей.

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