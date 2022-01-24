В Крыму и Севастополе 24 января 2022 выявлено 576 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Крыму выявили 130 137 заболевших Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 324 случая коронавируса.

Всего с начала пандемии выявили 130 137 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 023 человека, - отметили в пресс-службе ведомства.

Количество выздоровевших за сутки составляет 185 человек, выздоровевших за весь период - 121 282.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 24 января зарегистрировали 252 новых случая заболевания COVID-19.12 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 66 до 93 лет.

- За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 33 человека. На данный момент в больницах находится 407 пациентов, из них 312 – с подтвержденным COVID-19, - отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50