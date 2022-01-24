За две ночи парень обокрал симферопольскую больницу на 57 тысяч рублей

В Симферополе полицейскими задержан подозреваемый в краже из медицинского учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За две ночи неизвестный обокрал медицинское учреждение в Симферополе на 57 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Забравшись в ремонтируемое помещение через балкон, вор положил глаз на дорогостоящие электроинструменты, которые решил сдать в ломбард. Обнаружив пропажу, общий ущерб оценили в 57 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали по подозрению в совершенных преступлениях 23-летнего жителя Симферопольского района, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела. Теперь парню светит пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мошенники через Instagram «развели» крымчанку на 32 тысячи рублей. Девушка была уверена, что переводит деньги на лечение матери подруги.

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