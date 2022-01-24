Три ребенка получили травмы во время зимних катаний на выходных в Крыму

В местах массового отдыха, спасатели патрулируют территорию на технике повышенной проходимости. Фото: МЧС по РК

На прошедших выходных зимние катания по гололеду и снегу для восьмерых юных жителей Крыма закончились больничной койкой, трое из них - дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Девочку с Ангарского перевала забрали в больницу со сломанной ногой. Фото: МЧС по РК

Выпавший накануне снег стал настоящим раздольем для детворы, которая, не помня о безопасности, помчалась кататься с горок на практически неуправляемых тюбингах. Не всем после такого веселья удалось отделаться синяками и ссадинами.

Чтобы доставить пострадавших в к машине скорой, спасатели использовали сани Акья. Фото: МЧС по РК

- Вчера, 24 января, в 14.00, на Ангарском перевале, в рамках осуществления дежурства спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи несовершеннолетнему с травмой спины, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям пришлось поместить 14-летнего подростка на жесткий щит, чтобы доставить к машине скорой помощи, так как самостоятельно он передвигаться не мог. Еще одну девочку забрали с Ангарского перевала в больницу с переломом ноги.

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