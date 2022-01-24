В Керчи горел торговый зал Центрального рынка утром 24 января

На тушение пожара ушло около часа. Фото: ГУ МЧС по РК

Рано утром 24 января крымским спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом зале центрального рынка в Керчи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

При происшествии никто не пострадал. Фото: очевидцы

Огонь охватил холодильные установки на улице Сенная Площадь. В Центре управления в кризисных ситуациях информацию об инциденте получили в 04.50 утра.

- Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По уточненной информации произошло возгорание холодильных установок, - говорится в сообщении.

На тушение пожара ушло около часа, его полностью ликвидировали к 06.00 утра. Уточняется, что огонь охватил площадь в 24 кв.м. Всего на месте трудились 26 человек. К счастью, при происшествии никто не пострадал.

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