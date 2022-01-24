В Севастополе грабители обнесли дом депутата «Единой России»

Женщина несколько лет работала заведующей садиком № 113 и депутатом в том же районе Фото: Архив "КП"

В середине января в Севастополе грабители обчистили дом жительницы поселка Верхнесадового. Как оказалось позже, пострадавшей стала секретарь отделения «Единой России», сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Севастополю.

Женщина несколько лет работала заведующей садиком № 113 и депутатом в том же районе.

16 января в полдень она пришла к себе домой и заметила, что кто-то проник к ней на дачу и украл микроволновку, тостер, чайник, вытяжку, посудомоечную машину и мультиварку на сумму больше 28 тысяч рублей. Когда полицейские приехали на место происшествия, они установили, что грабители попали домой через разбитое окно.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Полицейские проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и поимку злоумышленника с целью привлечения последнего к уголовной ответственности, и последующего возмещения ущерба, - отметили в полиции.

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