Житель Украины пытался незаконно ввезти в Крым элитный алкоголь

Законно провезти на территорию ЕАЭС можно только пять литров алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таможенники задержали на границе с Крымом жителя Украины, который пытался провезти восемь литров элитного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, спиртное обнаружили работники Красноперекопского таможенного поста совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ в автомобильном пункте пропуска в Армянске.

- При проведении таможенного осмотра автомобиля обнаружили в багажнике автомобиля картонную коробку, в которой в ассортименте находилась элитная алкогольная продукция в объеме более восьми литров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ввезти в Крым житель Украины пытался водку, вермут и ликер. По его словам, алкоголь он приобрел для личных целей, а о том, что на ввоз спиртного установлен лимит, не знал.

Стоит отметить, что на территорию ЕАЭС можно провезти только пять литров алкоголя, включая пивные напитки, с оплатой таможенного сбора. Бесплатно – только три литра. Несовершеннолетним лицам ввоз спиртных напитков и вовсе запрещен.

В отношении водителя возбуждено два административных дела по статьям «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов на ввоз товаров».

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